Видео: Как псковичи отмечали Святки

10:12, 06 января 2022, ПАИ

Сегодня в России начинаются Святки – период между Рождеством и Крещением Господнем. Наступают они 6 января с появлением на небе первой звезды. Этот многодневный праздник отмечался нашими предками особенно, каждому региону (и даже району) были присущи свои традиции, обряды, песни и поверья.

Руководитель фольклорного ансамбля «Плескава» (ПсковГУ), младший научный сотрудник музейного образовательного центра Псково-Изборского объединённого музея-заповедника Евгения Буйко-Кривенко рассказала, почему Святки считались опасным временем, зачем псковичи «рядились», к кому обращались в гаданиях, во что верили и какие песни пели.