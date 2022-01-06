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Видео: Как псковичи отмечали Святки

Сегодня в России начинаются Святки – период между Рождеством и Крещением Господнем. Наступают они 6 января с появлением на небе первой звезды. Этот многодневный праздник отмечался нашими предками особенно, каждому региону (и даже району) были присущи свои традиции, обряды, песни и поверья.

Руководитель фольклорного ансамбля «Плескава» (ПсковГУ), младший научный сотрудник музейного образовательного центра Псково-Изборского объединённого музея-заповедника Евгения Буйко-Кривенко рассказала, почему Святки считались опасным временем, зачем псковичи «рядились», к кому обращались в гаданиях, во что верили и какие песни пели.

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