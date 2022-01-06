Видео: Как псковичи отмечали Святки
Сегодня в России начинаются Святки – период между Рождеством и Крещением Господнем. Наступают они 6 января с появлением на небе первой звезды. Этот многодневный праздник отмечался нашими предками особенно, каждому региону (и даже району) были присущи свои традиции, обряды, песни и поверья.
Руководитель фольклорного ансамбля «Плескава» (ПсковГУ), младший научный сотрудник музейного образовательного центра Псково-Изборского объединённого музея-заповедника Евгения Буйко-Кривенко рассказала, почему Святки считались опасным временем, зачем псковичи «рядились», к кому обращались в гаданиях, во что верили и какие песни пели.
Как планируете провести новогодние каникулы?
Михаил Ведерников назвал монумент Александру Невскому в Самолве новой точкой притяжения
В Псковской области четвёртый день подряд фиксируется менее 100 новых случаев заражения COVID-19