Церемонию «Грэмми» перенесли из-за COVID-19

11:27, 06 января 2022, ПАИ

Церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми» решено перенести на более поздний срок из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом говорится на сайте Национальной академии искусства и науки звукозаписи.

64-я церемония вручения награды должна была пройти 31 января в Лос-Анджелесе на сцене Staples Center.

Отмечается, что из-за нового штамма коронавируса «омикрон» проведение церемонии, запланированное на 31 января, «сопряжено со слишком большим количеством рисков».

Новая дата проведения мероприятия будет объявлена позже.