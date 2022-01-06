Церемонию «Грэмми» перенесли из-за COVID-19
Церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми» решено перенести на более поздний срок из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом говорится на сайте Национальной академии искусства и науки звукозаписи.
64-я церемония вручения награды должна была пройти 31 января в Лос-Анджелесе на сцене Staples Center.
Отмечается, что из-за нового штамма коронавируса «омикрон» проведение церемонии, запланированное на 31 января, «сопряжено со слишком большим количеством рисков».
Новая дата проведения мероприятия будет объявлена позже.
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