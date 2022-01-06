Более миллиона человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

14:49, 06 января 2022, ПАИ

1 028 964 человека в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 242,3 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 318 тысяч исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 10 601 300 случаев заболевания коронавирусом, 9 623 677 человек выздоровело, 313 817 – умерло.