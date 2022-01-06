62,6% достиг коллективный иммунитет к COVID-19 в России

15:43, 06 января 2022, ПАИ

В России коллективный иммунитет к COVID-19 достиг показателя 62,6 %, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего в России первым компонентом вакцины от коронавируса привилось более 79 млн человек, полностью вакцинацию от COVID-19 прошло свыше 75,1 млн граждан.

По последним данным, в России зафиксировано 10 601 300 случаев заболевания коронавирусом, 9 623 677 человек выздоровело, 313 817 – умерло.