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Культура

В Пскове открылась персональная выставка Сергея Каримова

В Псковской библиотеке на улице Алёхина открылась персональная выставка работ Сергея Каримова. Фото: Псковская городская библиотека

В Псковской библиотеке микрорайона Овсище на улице Алёхина открылась персональная выставка Сергея Каримова «Мотивы Псковского края». Её автор – член Союза художников России, а также участник регионального общественного движения «ПсковАРТ». Об этом ПАИ сообщили в Псковской городской библиотеке.

«Каждая моя работа – это синтез восхищения от мотива и поиска пластического языка. Если удаётся держать во внимании полученное первое впечатление на протяжении всей работы, то произведение пишется быстро и легко, – объясняет Сергей Каримов. – Иногда очень важно, чтобы был воздух, пространство, передача самого состояния природы. Сам мотив, который я выбрал для изображения, диктует мне язык, на котором я буду сегодня разговаривать. А иногда я сам диктую натуре свои условия, и тогда структура живописного мазка не повторяет форму, а создаётся моей эмоцией».

По словам художника, то, что он изображает, всегда становится для него намного интереснее, чем сама натура: «Мне трудно назвать это реализмом». При этом Сергей Каримов не стремится, как он выразился, «блистать какой-то хлёсткой манерностью в поисках индивидуальности», а старается «гармонично выявить идею».

Сергей Каримов родился в Петрозаводске 23 июня 1961 года, учился в художественном училище Казани и на курсах при Академии художеств города Риги. В начале перестройки переехал в Псков.

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