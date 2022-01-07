В Гдовском районе неизвестный расстрелял троих собак

16:47, 07 января 2022, ПАИ

В Гдовском районе, в посёлке Чернёво, неизвестный убил троих собак, передаёт корреспондент газеты «Гдовская заря».

По предварительным данным, животные были расстреляны. У двух из них есть хозяева.

«Крик души! Что происходит в посёлке Чернёво? Среди белого дня расстреляны три собаки. У двух из них есть хозяева, третья — любимица посёлка, в которой земляки души не чаяли. Каким надо быть недочеловеком, чтобы так хладнокровно расстрелять животных!?» — написала хозяйка одной из собак.

Правоохранительные органы займутся поиском стрелявшего.