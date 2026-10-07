До +17 градусов и туман: какой будет погода в Псковской области 8 октября

13:24, 07 октября 2026, ПАИ

8 октября в Псковской области ожидается переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ветер южный, ночью слабый, днем умеренный – 4–9 м/с. Ночью температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, днем потеплеет до +12...+17.

В Пскове осадков также не ожидается. Ночью и утром возможен туман. Температура ночью составит +2...+4 градуса, днем – +14...+16.

Атмосферное давление будет низким.