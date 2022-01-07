Как похудеть во время занятий бегом, рассказала эксперт

17:43, 07 января 2022, ПАИ

В беседе с «АиФ-Псков» псковский фитнес-тренер Александра Ягодка заявила, что бег – действенный способ для похудения.

Она отметила, что пробежки можно начать не сразу с 10 километров, а чередовать ходьбу и бег, постепенно увеличивая время бега, а потом переходя полностью на бег. Тренер подчеркнула, что очень важно бегать от 30 минут, чтобы начался процесс жиросжигания. Бег нужен длительный, в лёгком темпе, либо интервальные тренировки — чередование медленного и быстрого бега.

«По мнению многих, бегом заниматься проще, чем ходить в фитнес-зал. Ничего покупать не надо: вышел и побежал. Но здесь обязательно тоже уметь правильно бегать», — заключила Александра.