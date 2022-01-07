В Псковском районе пройдут региональные соревнования по мини-футболу среди школьников 2008-2009 годов рождения

18:51, 07 января 2022, ПАИ

Федерация футбола Псковской области опубликовала календарь финальных соревнований в регионе по мини-футболу в рамках 17-го сезона Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» возрастная группа 2008-2009 годов рождения (мальчики). Соревнования пройдут в спортивном зале посёлка Писковичи 17 и 18 января 2022 года.



17 января (понедельник)



10:30. МБОУ «Дедовичская СШ №2» — МБОУ «ЦО Опочецкого района»

11:30. МБОУ «ЕМЛ №20» Псков — МБОУ «Бежаницкая СОШ»

12:00. МБОУ «СШ №1» Остров — МБОУ «Пустошкинский ЦО»

12:30. МАОУ «Кадетская школа» Великие Луки — МОУ «СОШ №50» Дно

14:00. МБОУ «ЦО Опочецкого района» — МБОУ «ЕМЛ №20» Псков

14:30. МБОУ «Бежаницкая СОШ» — МБОУ «Дедовичская СШ №2»

15:00. МОУ «СОШ №50» Дно — МБОУ «СШ №1» Остров

15:30. МБОУ «Пустошкинский ЦО» — МАОУ «Кадетская школа» Великие Луки



18 января (вторник)

09:00. МАОУ «Кадетская школа» Великие Луки — МБОУ «СШ №1» Остров

09:30. МБОУ «ЕМЛ №20» Псков — МБОУ «Дедовичская СШ №2»

11:00. МБОУ «Пустошкинский ЦО» — МОУ «СОШ №50» Дно

11:30. МБОУ «ЦО Опочецкого района» — МБОУ «Бежаницкая СОШ»



13:00. за 7-е место _______________________________

13:30. за 5-е место _______________________________

14:00. за 3-е место _______________________________

14:30. Финал _______________________________

15:00. Награждение.



Участники:

ГРУППА «А»

МБОУ «Дедовичская СШ №2»

МБОУ «ЦО Опочецкого района»

МБОУ «Бежаницкая СОШ»

МБОУ «ЕМЛ №20» Псков

(Естественно-математический лицей № 20)



ГРУППА «Б»

МАОУ «Кадетская школа» Великие Луки

МБОУ «Пустошкинский ЦО»

МБОУ «СШ №1» Остров

МОУ «СОШ №50» Дно