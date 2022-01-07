В Псковском районе пройдут региональные соревнования по мини-футболу среди школьников 2008-2009 годов рождения
Федерация футбола Псковской области опубликовала календарь финальных соревнований в регионе по мини-футболу в рамках 17-го сезона Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» возрастная группа 2008-2009 годов рождения (мальчики). Соревнования пройдут в спортивном зале посёлка Писковичи 17 и 18 января 2022 года.
17 января (понедельник)
10:30. МБОУ «Дедовичская СШ №2» — МБОУ «ЦО Опочецкого района»
11:30. МБОУ «ЕМЛ №20» Псков — МБОУ «Бежаницкая СОШ»
12:00. МБОУ «СШ №1» Остров — МБОУ «Пустошкинский ЦО»
12:30. МАОУ «Кадетская школа» Великие Луки — МОУ «СОШ №50» Дно
14:00. МБОУ «ЦО Опочецкого района» — МБОУ «ЕМЛ №20» Псков
14:30. МБОУ «Бежаницкая СОШ» — МБОУ «Дедовичская СШ №2»
15:00. МОУ «СОШ №50» Дно — МБОУ «СШ №1» Остров
15:30. МБОУ «Пустошкинский ЦО» — МАОУ «Кадетская школа» Великие Луки
18 января (вторник)
09:00. МАОУ «Кадетская школа» Великие Луки — МБОУ «СШ №1» Остров
09:30. МБОУ «ЕМЛ №20» Псков — МБОУ «Дедовичская СШ №2»
11:00. МБОУ «Пустошкинский ЦО» — МОУ «СОШ №50» Дно
11:30. МБОУ «ЦО Опочецкого района» — МБОУ «Бежаницкая СОШ»
13:00. за 7-е место _______________________________
13:30. за 5-е место _______________________________
14:00. за 3-е место _______________________________
14:30. Финал _______________________________
15:00. Награждение.
Участники:
ГРУППА «А»
МБОУ «Дедовичская СШ №2»
МБОУ «ЦО Опочецкого района»
МБОУ «Бежаницкая СОШ»
МБОУ «ЕМЛ №20» Псков
(Естественно-математический лицей № 20)
ГРУППА «Б»
МАОУ «Кадетская школа» Великие Луки
МБОУ «Пустошкинский ЦО»
МБОУ «СШ №1» Остров
МОУ «СОШ №50» Дно
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