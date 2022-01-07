Украинский депутат поздравил граждан в Рождество с Пасхой

21:42, 07 января 2022, ПАИ

Народный депутат Украины от президентской партии «Слуга народа» Николай Тищенко в Рождество, 7 января, перепутал два праздника и поздравил граждан с Пасхой.

Депутат выложил в Facebook фотографию у ёлки и стихотворение, которое заканчивается словами «Христос воскресе!».

Позже Тищенко удалил сообщение и опубликовал новый пост, однако скриншоты уже распространились в Сети, отмечают «Известия».

«Христос воскресе» – это пасхальное приветствие. Таким образом православные приветствуют друг друга в первый день Пасхи и в течение последующих сорока дней. Отвечать на такое приветствие следует фразой «Воистину воскресе!».

В Рождество эта фраза неуместна.