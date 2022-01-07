Украинский депутат поздравил граждан в Рождество с Пасхой
Народный депутат Украины от президентской партии «Слуга народа» Николай Тищенко в Рождество, 7 января, перепутал два праздника и поздравил граждан с Пасхой.
Депутат выложил в Facebook фотографию у ёлки и стихотворение, которое заканчивается словами «Христос воскресе!».
Позже Тищенко удалил сообщение и опубликовал новый пост, однако скриншоты уже распространились в Сети, отмечают «Известия».
«Христос воскресе» – это пасхальное приветствие. Таким образом православные приветствуют друг друга в первый день Пасхи и в течение последующих сорока дней. Отвечать на такое приветствие следует фразой «Воистину воскресе!».
В Рождество эта фраза неуместна.
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