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Страна и мир

Украинский депутат поздравил граждан в Рождество с Пасхой

Николай Тищенко перепутал два праздника и в Рождество поздравил украинцев с Пасхой. Фото: скрин Facebook

Народный депутат Украины от президентской партии «Слуга народа» Николай Тищенко в Рождество, 7 января, перепутал два праздника и поздравил граждан с Пасхой.

Депутат выложил в Facebook фотографию у ёлки и стихотворение, которое заканчивается словами «Христос воскресе!».

Позже Тищенко удалил сообщение и опубликовал новый пост, однако скриншоты уже распространились в Сети, отмечают «Известия».

«Христос воскресе» – это пасхальное приветствие. Таким образом православные приветствуют друг друга в первый день Пасхи и в течение последующих сорока дней. Отвечать на такое приветствие следует фразой «Воистину воскресе!».

В Рождество эта фраза неуместна.

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