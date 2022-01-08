Митрополит Тихон возглавил вечерню в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

23:26, 07 января 2022, ПАИ

Вечером 7 января 2022 года, накануне празднования Собора Пресвятой Богородицы, митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавил вечерню в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, сообщает Псковская епархия

Его высокопреосвященству сослужили иеромонах Иларион (Карандеев), исполняющий обязанности наместника Печерской обители, с братией в священном сане. За богослужением молились многочисленные прихожане.