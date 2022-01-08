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Рождественский турнир прошёл в новом шахматном клубе в Дедовичах

Фото Псковской областной Федерации шахмат.

Рождественский шахматный турнир состоялся в новом шахматном клубе «Ладья» в Дедовичах. В состязании приняли участие 12 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной Федерации шахмат.

Клуб создан областной Федерацией шахмат и региональным центром шахматного образования и спорта с использованием гранта президента Российской Федерации и национального проекта «Образование». Мероприятие состоялось под руководством педагога-организатора и главного судьи соревнований Владимира Кузьмова.

Турнир прошёл по спортивной дисциплине «быстрые шахматы» с контролем времени: каждому игроку отводилось15 минут на партию.

По итогам турнира первое место занял выпускник МБОУ «Дедовичская средняя школа № 2» Владислав Блинов, второе – учитель школы Алексей Шатров, третье – пенсионер Валерий Остроумов. 

Призёрам вручены грамоты и ценные призы от организаторов соревнования.

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