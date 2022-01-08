Италия ввела штраф для жителей старше 50 лет за отказ от вакцинации

19:22, 08 января 2022, ПАИ

Жители Италии старше 50 лет должны будут платить штраф в размере €100 за отказ от вакцинации от коронавируса, сообщает газета La Stampa.

Отмечается, что многие, особенно медики, сочли сумму штрафа слишком маленькой.

Ранее правительство Италии приняло решение о введении обязательной вакцинации для итальянцев и проживающих в республике иностранных граждан старше 50 лет. Кроме того, всем трудящимся старше 50 лет для продолжения работы требуется ковид-сертификат, основанный на справке о вакцинации или перенесенном заболевании. Отсутствие данного документа без весомой причины (медотвода или противопоказаний) предполагает отстранение от работы без сохранения заработной платы.