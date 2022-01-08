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Общество

Иностранцы назвали шесть привычек россиян, которые вызывают недоумение

Турецкое издание Medya Günlüğü перечислило шесть привычек россиян, которые сложно понять иностранцам.

В числе первых привычек – ложка в чашке во время питья. По мнению турков, россияне считают напиток вкуснее, если в кружке или чашке во время пития находится ложка.

Кроме того, поедание мороженого зимой так же вызывает недоумение у иностранцев.

Привычку праздновать Новый и старый Новый год иностранцы тоже посчитали странной.

Для похода в гости у русских обязательно найдется подарок, может быть, небольшой, например, коробка конфет, цветы или игрушки для детей.

Завершают этот список привычка оставлять дела на последний момент, а также русский оптимизм даже в самых тяжелых условиях.

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