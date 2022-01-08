Спикер Госдумы выступил за создание государственной сети аптек в регионах России
Создание государственной сети аптек в регионах России позволило бы решить проблему нехватки лекарств и завышения цен на них, сообщил в своём Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что не во всех райцентрах аптечные пункты работают круглосуточно семь дней в неделю, а также, по словам спикера, во многих из них завышены цены и часто наблюдается нехватка ассортимента.
Володин подчеркнул, что необходим контроль за ценами, чтобы не допускать спекуляций на здоровье граждан. Кроме того, «зачастую при возникновении спорных ситуаций в частных аптеках ответственного не найдёшь».
Он резюмировал, что при создании государственных аптек возможно будет контролировать цены, ассортимент, график работы.
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