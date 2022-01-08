Росгвардия начнет вести электронный учет лицензий и разрешений на оружие

22:11, 08 января 2022, ПАИ

Изменения в федеральный закон «Об оружии» вступили в силу 1 января 2022 года, пишет РИА Новости.

Согласно правкам Росгвардия начнет вести электронный учет лицензий и разрешений на гражданское и служебное оружие.

Уточняется, что эти реестры включат в себя сведения о выданных лицензиях и разрешениях на оружие. В том числе имена граждан и названия фирм, получивших лицензии, их паспортные или регистрационные данные; наименование органа, выдавшего лицензию, основания для ее выдачи, а также ряд других установленных законом сведений.