Росгвардия начнет вести электронный учет лицензий и разрешений на оружие
Изменения в федеральный закон «Об оружии» вступили в силу 1 января 2022 года, пишет РИА Новости.
Согласно правкам Росгвардия начнет вести электронный учет лицензий и разрешений на гражданское и служебное оружие.
Уточняется, что эти реестры включат в себя сведения о выданных лицензиях и разрешениях на оружие. В том числе имена граждан и названия фирм, получивших лицензии, их паспортные или регистрационные данные; наименование органа, выдавшего лицензию, основания для ее выдачи, а также ряд других установленных законом сведений.
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