Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Учёные считают, что появление штамма «омикрон» приведёт к завершению пандемии коронавируса

Появление штамма «омикрон» означает, что самая острая фаза пандемии коронавируса близится к завершению. Об этом заявили южноафриканские учёные, проведя исследование в больнице Стива Бико в Претории, где был впервые зафиксирован «омикрон», сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что специалисты проанализировали записи 466 пациентов, заболевших во время последней волны, и данные 3 976 человек, переболевших раньше. Выяснилось, что вызванная «омикроном» волна заражений двигалась «с беспрецедентной скоростью», но вызывала более лёгкие случаи, чем предыдущие штаммы.

Во время текущей волны только 4,5 % пациентов умерли в больницах, в то время как ранее этот показатель составлял 21 %. Также, по словам учёных, меньше людей было госпитализировано в отделения интенсивной терапии, а их пребывание в стационаре сократилось с 8,8 до 4 суток.

Исследователи подчеркнули, что в случае сохранения такой модели и повторения её во всём мире можно ожидать полного разделения показателей заболеваемости и смертности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

08 января 2022

Учёные считают, что появление штамма «омикрон» приведёт к завершению пандемии коронавируса

08 января 2022

Эндокринолог сообщила, как изменится организм при отказе от сладких продуктов
08 января 2022

Кому опасно есть красную рыбу, рассказала нутрициолог
08 января 2022

Учёные: К концу XXI века люди смогут доживать до 130 лет
08 января 2022

Врач поделилась, как восстановить организм после новогодних праздников
08 января 2022

Эксперты рассказали, цены на какие продукты понизятся после предпраздничного ажиотажа
08 января 2022

Спикер Госдумы выступил за создание государственной сети аптек в регионах России
08 января 2022

Эксперт сообщила о новом основном симптоме при заболевании коронавирусом

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...