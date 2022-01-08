Учёные считают, что появление штамма «омикрон» приведёт к завершению пандемии коронавируса

23:39, 08 января 2022, ПАИ

Появление штамма «омикрон» означает, что самая острая фаза пандемии коронавируса близится к завершению. Об этом заявили южноафриканские учёные, проведя исследование в больнице Стива Бико в Претории, где был впервые зафиксирован «омикрон», сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что специалисты проанализировали записи 466 пациентов, заболевших во время последней волны, и данные 3 976 человек, переболевших раньше. Выяснилось, что вызванная «омикроном» волна заражений двигалась «с беспрецедентной скоростью», но вызывала более лёгкие случаи, чем предыдущие штаммы.

Во время текущей волны только 4,5 % пациентов умерли в больницах, в то время как ранее этот показатель составлял 21 %. Также, по словам учёных, меньше людей было госпитализировано в отделения интенсивной терапии, а их пребывание в стационаре сократилось с 8,8 до 4 суток.

Исследователи подчеркнули, что в случае сохранения такой модели и повторения её во всём мире можно ожидать полного разделения показателей заболеваемости и смертности.