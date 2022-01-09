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Штамм COVID-19 «Омикрон» может представлять большую опасность для детей

Штамм COVID-19 «Омикрон» может представлять большую опасность для детей, предупредил индийский ученый Анимеш Арья беседе с изданием IANS.

Он сообщил, что опасность может быть связана с тем, что у детей частота дыхания выше, чем у взрослых. Таким образом, дети более восприимчивы к содержащимся в воздухе биологическим агентам.

Ученый подчеркнул, что дыхательные пути детей меньше, чем у взрослых, и этот новый вариант в основном поражает верхние дыхательные пути у инфицированных пациентов. Это свидетельствует о том, что дети могут столкнутся с большим, чем взрослые, количеством проблем, которые могут вызывать беспокойство, но не смертельны.

Как уточнил ученый, у детей «Омикрон» проявляется так же, как у взрослых: боль в горле, повышение температуры, усталость.

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