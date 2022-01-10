Проезд на общественном транспорте подорожал в Пскове
В Пскове с сегодняшнего дня повысилась плата за проезд в городском общественном транспорте, сообщили в «Псковпассажиравтотрансе».
С 10 января плата за проезд будет составлять 31 рубль как при расчете наличными, так и в случае оплаты картой.
Проезд по транспортной карте будет как и ранее варьироваться в зависимости от количества поездок:
- за 1-10 поездок — от 29 рублей;
- за 11-20 поездок — от 28 рублей 50 копеек;
- за 21-30 поездок — от 28 рублей;
- за 31-40 поездок — от 27 рублей 50 копеек;
- за 41 поездку и выше — 27 рублей.
С 25 января подорожают единая транспортная карта и месячный проездной билет.
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