Проезд на общественном транспорте подорожал в Пскове

08:41, 10 января 2022, ПАИ

В Пскове с сегодняшнего дня повысилась плата за проезд в городском общественном транспорте, сообщили в «Псковпассажиравтотрансе».

С 10 января плата за проезд будет составлять 31 рубль как при расчете наличными, так и в случае оплаты картой.

Проезд по транспортной карте будет как и ранее варьироваться в зависимости от количества поездок:

за 1-10 поездок — от 29 рублей;

за 11-20 поездок — от 28 рублей 50 копеек;

за 21-30 поездок — от 28 рублей;

за 31-40 поездок — от 27 рублей 50 копеек;

за 41 поездку и выше — 27 рублей.

С 25 января подорожают единая транспортная карта и месячный проездной билет.