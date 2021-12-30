Стоимость транспортных карт в Пскове изменится с 25 января

12:10, 30 декабря 2021, ПАИ

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С 25 января стоимость проездного билета для проезда в городском общественном транспорте в Пскове изменится, сообщили 30 декабря в «Псковпассажиравтотрансе».

Цена месячного проездного билета для проезда в городском общественном транспорте на маршрутах регулярного сообщения будет составлять 1300 рублей для граждан, 900 рублей для учащихся, 1000 рублей для студентов и 2300 рублей для предприятий и организаций.

Стоимость единой транспортной карты составит 1300 рублей, транспортная карта школьника будет стоить 900 рублей, студентам придётся заплатить 1000 рублей (количество поездок по данным картам ограничено, не более 100 поездок в месяц). Безлимитная транспортная карта будет стоить 2 300 рублей.