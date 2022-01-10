Вылет самолёта Москва – Псков задержался на 4,5 часа

07:30, 10 января 2022, ПАИ

Самолёт, летевший в ночь на 10 января из Москвы в Псков, прилетел с задержкой в 4,5 часа, сообщили в официальном Telegram-канале региона со ссылкой на директора Псковского международного аэропорта Артёма Тарасова.

Причиной задержки стали сложные метеоусловия: воздушное судно не смогло сесть в аэропорту Внуково и пилот был вынужден направить борт на запасной аэродром в Домодедово.

На данный момент самолёт успешно приземлился в Пскове и готовится вылететь в Москву согласно расписанию.