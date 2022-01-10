Цветы и мягкую игрушку украл пскович из магазина для новогоднего подарка девушке

12:34, 10 января 2022, ПАИ

2 января в Пскове ночью 20-летний безработный мужчина украл из магазина на улице Юбилейной букет цветов и мягкую игрушку для подарка знакомой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, 4 января около 13:00 в Великих Луках в подъезде дома на улице Пушкина неизвестный открыто украл у проходившей 70-летней горожанки пакет с кошельком, перчатками и банковской картой, после чего скрылся. Полиция задержала подозреваемого, им оказался 32-летний безработный житель Великолукского района.

Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 (грабеж) Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.