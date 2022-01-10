82 пьяных водителя попались пьяными на дорогах Псковской области за девять дней

14:46, 10 января 2022, ПАИ

С 1 по 9 января в Псковской области 82 пьяных водителя попались пьяными на дорогах региона, в том числе четыре водителя, которые повторно сели за руль в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Всего за данный период сотрудники ГИБДД зарегистрировали 5 ДТП и пресекли 2 366 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

В результате ДТП погиб один человек, а также девять человек, в том числе двое детей, получили травмы различной степени тяжести.