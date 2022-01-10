С 14 января отменяются пригородные поезда Великие Луки – Осташков и обратно

17:27, 10 января 2022, ПАИ

С 14 января по 4 февраля отменяются пригородные поезда Великие Луки – Осташков и обратно, сообщается в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Отмена поездов № 6694, 6672 на участке Великие Луки – Осташков (вт, чт, пт, сб, вс); № 6693, 6671 на участке Осташков – Великие Луки (вт, чт, пт, сб, вс) связано с проведением капитального ремонта железнодорожного пути Торопец – Назимово.

Информация об изменениях расписания пригородных поездов размещена на информационных стендах АО «СЗ ППК» и на интернет-ресурсах.