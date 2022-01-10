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Общество

Скейт-парк появится на улице Никольской в Пскове до июля 2022 года

Скейт-парк построят на улице Никольской в Пскове до 30 июня 2022 года в рамках проекта по обустройству общественного пространства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города. 

Подрядная организация расчистит территорию, произведет разбивку участка, также будет организована песчаная подушка под спортивное оборудование. После этого будут возведены модульные поверхности для катания, оборудование для радиусной разгонки, плаза со ступенями, снаряды для выполнения трюков – фанбокс с рейлом и боксом, мэнуал-бокс с грайнд-боксом и секции для флайбокса и спайна. Оборудование не будет требовать демонтажа в зимний период.

Подрядчик также проведет работу по устройству газонов, установит металлический навес и малые архитектурные формы. Благоустройство проводится за счет субсидии из областного бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровление детей».

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