Категория Д за 1,7 миллиона: в Пскове арестовали посредника по делу о взяточничестве

20:26, 12 ноября 2026, ПАИ

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя о заключении под стражу жителя Псковского района, обвиняемого в преступлении по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершённом в особо крупном размере за совершение заведомо незаконных действий лицом с использованием своего служебного полномочия, группой лиц по предварительному сговору). Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фигурант помогал передать 1,7 миллиона рублей неустановленному должностному лицу. По данным следствия, за деньги должностное лицо должно было незаконно посодействовать военнослужащему – помочь ему получить категорию Д (не годен к военной службе) по итогам повторной военно‑врачебной комиссии. Это позволило бы военному уволиться со службы по состоянию здоровья.

По итогам рассмотрения ходатайства обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 января 2027 включительно. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста отказано.

Ранее сообщалось, что более 600 жителей Псковской области временно лишились возможности сесть за руль из-за долгов.