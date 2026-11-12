Ветераны спецоперации из Псковской области освоили новые виды спорта

20:33, 12 ноября 2026, ПАИ

В Псковской области подвели итоги проекта «Зима без границ» региональной общественной организации «Федерация спорта лиц с ПОДА». Об этом ПАИ сообщили в министерстве спорта Псковской области.

Инициатива была направлена на расширение доступности адаптивных видов спорта для жителей региона. В рамках проекта закупили необходимый инвентарь – беговые и горные лыжи, сноуборд и лыжероллеры. Благодаря этому участники смогли освоить виды спорта, которые ранее в Псковской области были для них недоступны.

За время реализации проекта состоялось 84 тренировочных занятия по горным лыжам и лыжным гонкам. В них приняли участие 20 человек, включая ветеранов СВО. По итогам тренировок семь участников перешли на регулярный режим занятий, двое из них теперь участвуют в учебно‑тренировочных сборах по лыжным гонкам и биатлону для ветеранов СВО – их организовал Паралимпийский комитет России.

Проект реализован при поддержке правительства и министерства молодёжной политики Псковской области.