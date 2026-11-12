Пушкиногорские школьники помогли пернатым в Синичкин день

19:56, 12 ноября 2026, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» повесили новые кормушки для птиц. Главными участниками экологической акции «Синичкин день» в этом году стали шестиклассники Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина, сообщили ПАИ в службе информации музея.

Школьники помогли музейным сотрудникам развесить в парке мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов четыре кормушки для птиц. В музее добавили, что перед началом работы мастер зелёного хозяйства Екатерина Миронова провела для ребят небольшое занятие. Она напомнила школьникам, как выглядят синицы и другие птицы, остающиеся зимовать в наших краях, и объяснила, как правильно подкармливать пернатых в холодное время года. По окончании акции дети вместе с научным сотрудником музея-заповедника Натальей Ивановой отправились на экскурсию по парку «Михайловского».

В музее также напомнили, что Синичкин день – сравнительно молодой праздник. В России этот праздник начали отмечать по инициативе Союза охраны птиц России, приурочив его к дню, когда по православной традиции поминают священномученика Зиновия и его сестру, мученицу Зиновию. На Руси этот день называли Зиновием Синичником. Считалось, что к этому времени синицы и другие зимующие птицы – щеглы, снегири, сойки, чечётки, свиристели – в предчувствии скорых холодов перебираются из лесов поближе к человеческому жилью.