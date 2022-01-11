В Псковских теплосетях рассказали о ремонте и обслуживании старой техники
О ремонте и обслуживании старой техники рассказали в Instagram-аккаунте Псковских теплосетей.
«Перевооружение предприятия идёт полным ходом, но проблемы есть, далеко не вся техника новая, остаются ещё и автомобили, которые уже серьёзно «устали», но ещё находятся в строю», - рассказали в теплосетях.
Замена техники – долгий и затратный процесс. Одним из примеров стал капитальный ремонт кузова КамАЗа, которым занимаются сотрудники из ремонтной службы предприятия. Сам каркас остаётся неизменным, просто ремонтируется то, что пришло в негодность. «Нужно изрядно повозиться, но это значительно дешевле, чем купить новый. С годами сталь превращается в труху, необходимо вмешательство, чтобы всё восстановить», - отметили в предприятии.
Кроме того, из строя выходят поршни гидравлических систем, которые не просто найти. Всё старое оборудование демонтируется, изготавливается новое, из качественных материалов.
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