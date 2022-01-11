Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковских теплосетях рассказали о ремонте и обслуживании старой техники

Фото с Instagram-аккаунта теплосетей

О ремонте и обслуживании старой техники рассказали в Instagram-аккаунте Псковских теплосетей.

«Перевооружение предприятия идёт полным ходом, но проблемы есть, далеко не вся техника новая, остаются ещё и автомобили, которые уже серьёзно «устали», но ещё находятся в строю», - рассказали в теплосетях.

Фото с Instagram-аккаунта теплосетей

Замена техники – долгий и затратный процесс. Одним из примеров стал капитальный ремонт кузова КамАЗа, которым занимаются сотрудники из ремонтной службы предприятия. Сам каркас остаётся неизменным, просто ремонтируется то, что пришло в негодность. «Нужно изрядно повозиться, но это значительно дешевле, чем купить новый. С годами сталь превращается в труху, необходимо вмешательство, чтобы всё восстановить», - отметили в предприятии.

Кроме того, из строя выходят поршни гидравлических систем, которые не просто найти. Всё старое оборудование демонтируется, изготавливается новое, из качественных материалов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к использованию фейерверков в спальных районах?

Проголосовать >>>

11 января 2022

Парк световых фигур «Лукоморье» в Пскове будет работать до 30 января
11 января 2022

Более 3,5 тысяч пожаров произошли в Псковской области в 2021 году
11 января 2022

Более 311 млн человек в мире заразились COVID-19
11 января 2022

До -13 градусов ожидается в Пскове сегодня
11 января 2022

Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 11 января
11 января 2022

На 10% выросла стоимость обучения на первом курсе в вузах России
11 января 2022

О длительности праздников, пластинках и сухом фонтане – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
10 января 2022

О пользе пауз в жизни рассказала Оксана Фёдорова

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...