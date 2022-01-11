Более 3,5 тысяч пожаров произошли в Псковской области в 2021 году

09:42, 11 января 2022, ПАИ

За 2021 год на территории Псковской области зарегистрировано 3589 пожаров, которыми нанесен прямой материальный ущерб в размере 22 млн. 168 тыс. рублей. На пожарах погибло 90 человек, гибели детей не допущено. В результате пожаров получили травмы 48 человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

По словам специалистов, причинами пожаров явились: неосторожное обращение с огнем – 2842 случая; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 284 случая; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 263 случая; поджоги – 92 случая; на транспорте – 74 случая; иные – 34 случая.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 1343 пожара, материальный ущерб составил 8 млн. 118 тыс. рублей. Погибло 27 человек, из них 9 человек в нетрезвом виде.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 2246 пожаров, материальный ущерб от которых составил 14 млн. 050 тыс. рублей. На пожарах погибло 63 человек, из них 11 человек в нетрезвом виде.

Кроме того, уточняется, что за 2021 год в жилом секторе зарегистрировано 985 пожаров, с прямым материальным ущербом в размере 10 млн. 005 тыс. рублей. На пожарах в жилом секторе погибло 85 человек.

Основными причинами пожаров в жилом секторе явились: неосторожное обращение с огнем – 444 случая; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 231 случай; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 213 случаев; поджоги – 56 случаев; на транспорте – 19 случаев; иные – 22 случая.

За 2021 год на территории Псковской области пожарами уничтожено: 467 строений; 2334,7 кв. м площадей; 52 ед. автотранспорта.

На пожарах спасено: 838 человек; материальных ценностей на сумму 52 млн. 779 тыс. рублей; 1152 строения; 9 ед. автотранспорта.

Из числа погибших людей 30 человек пенсионного возраста; лица без определенного рода деятельности – 50 человек; рабочие – 7 человек; инвалиды – 3.