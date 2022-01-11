Двухэтажный дом сгорел в Великолукском районе

12:16, 11 января 2022, ПАИ

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Двухэтажный дом сгорел в Великолукском районе 10 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Около полуночи в деревне Борки Великолукского района в двухэтажном дачном доме сгорел второй этаж, первый этаж выгорел изнутри по всей площади. Также сгорела кровля. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки на втором этаже.

Нежилой дом сгорел 10 января в деревне Карсаковы Гривы Дедовичского района. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Кроме того, вчера произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме в Великих Луках, хозяйка квартиры погибла.