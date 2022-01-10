Пенсионерка погибла в результате пожара в Великих Луках

11:48, 10 января 2022, ПАИ

Пенсионерка погибла во время пожара в квартире в Великих Луках, сообщает районная газета «Великолукская правда. Новости».

10 января 2022 года в 09:52 поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома на улице Стадионной, 13/22.

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Как сообщает отдел надзорной деятельности по городу Великие Луки, в результате пожара погибла 74-летняя хозяйка квартиры. Наиболее вероятная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.