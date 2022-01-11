В Великих Луках ищут новую семью для минипига
В Великих Луках ищут семью для молодого минипига. Объявление размещено на известном сайте объявлений в сети.
Возраст карликовой домашней свиньи составляет полгода.
«Кастрирован, к туалету приучен, документы все имеются, - отметил продавец. – Отдаю бесплатно в связи с переездом в хорошие руки».
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11 января 2022
Грязь в автобусах и рост цен на проезд в Пскове прокомментировали в комитете по транспорту