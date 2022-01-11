Убийство собак в Гдовском районе вызвало широкий резонанс

14:00, 11 января 2022, ПАИ

Убийство собак в деревне Чернёво Гдовского района вызвал широкий резонанс среди зоозащитников, пишет «АиФ-Псков».

На новогодних выходных неизвестный расстрелял трёх собак в Гдовском районе. Две собаки, Дымка и Арчи, были домашними, третья – любимица посёлка, в которой местные не чаяли. Событие спровоцировало широкое обсуждение в соцсетях, неравнодушные граждане даже запустили петицию с требованием найти и наказать убийцу животных.

Хозяева погибших животных не могут даже предположить, кто мог совершить подобное преступление. По словам хозяйки одной из погибших собак, в расположенном рядом с местом происшествия магазине рассказали, что сразу после стрельбы к ним заходили двое неместных мужчин, которых некоторые подозревают в случившемся.

Желая добиться справедливости, хозяйка Дымки Ирина Шайдова обратилась к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. В прокуратуре взяли дело на контроль и отметили, что будут добиваться возбуждения уголовного дела. На данный момент правоохранительные органы занимаются установлением личности стрелявшего.