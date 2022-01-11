Полиция разыскивает человека, расстрелявшего собак в Гдовском районе
Правоохранительные органы занимаются установлением личности человека, расстрелявшего собак в Гдовском районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Глава региона отметил, что переговорил с руководителем областного УВД, и подчеркнул, что поиск предполагаемых преступников уже ведётся.
«Моя позиция неизменна – такие преступления не должны оставаться безнаказанными! Уверен, руководство и сотрудники МВД сделают всё необходимое, чтобы в кратчайшие сроки найти виновных», – сообщил Михаил Ведерников.
В новогодние праздники в селе Чернёво Гдовского района неизвестный расстрелял трёх собак. Две из них были домашними.
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