Полиция разыскивает человека, расстрелявшего собак в Гдовском районе

09:28, 11 января 2022, ПАИ

Правоохранительные органы занимаются установлением личности человека, расстрелявшего собак в Гдовском районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Глава региона отметил, что переговорил с руководителем областного УВД, и подчеркнул, что поиск предполагаемых преступников уже ведётся.

«Моя позиция неизменна – такие преступления не должны оставаться безнаказанными! Уверен, руководство и сотрудники МВД сделают всё необходимое, чтобы в кратчайшие сроки найти виновных», – сообщил Михаил Ведерников.

В новогодние праздники в селе Чернёво Гдовского района неизвестный расстрелял трёх собак. Две из них были домашними.