Более 267 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19
267 056 жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Первый компонент прививки сделали 267 333 жителя региона, ревакцинирован 31 761 человек.
Всего использовано 83,1 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса.
По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 72 322 человека, 68 600 пациентов выздоровело, 1 322 человека умерло.
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