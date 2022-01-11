В Псковской области экипажи армейской авиации отработали групповые полёты на предельно малых высотах

17:10, 11 января 2022, ПАИ

В Псковской области экипажи бригады армейской авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа выполнили групповые полеты на малых и предельно малых высотах, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Экипажи разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор», ударных Ми-28 «Ночной охотник», многоцелевых транспортных Ми-8 и Ми-26 провели парные взлеты, полеты в составе звеньев на минимальных интервалах на высотах 100-150 м со скоростью до 200 км/ч, а также выполнили в воздухе маневры ухода при обстреле вертолётов ракетами класса «воздух - воздух» и «земля - воздух».

Экипажи отработали элементы огневого прикрытия транспортных бортов во время условной высадки десанта.

В полётах принимали участие 15 вертолётов различных модификаций, более 40 членов экипажей.