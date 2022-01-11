Почти 2 млн россиян прошли углубленную диспансеризацию после COVID-19

17:53, 11 января 2022, ПАИ

Почти два миллиона россиян прошли углубленную диспансеризацию, у 60 % выявлены осложнения из-за COVID-19, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

«У 60 % выявлены заболевания, связанные с осложнениями от перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе ухудшение течения хронических неинфекционных заболеваний», – сказал он.

Министр добавил, что российские власти держат в резерве 30 % коечного фонда для пациентов с коронавирусом, которые можно развернуть при необходимости.

Кроме того, он отметил, что на сегодняшний день в больницах России находятся 114 тысяч пациентов с COVID-19.

«Сегодня у нас на госпитализации находится 114 тысяч пациентов, 16 тысяч пациентов находятся в тяжёлом состоянии, и почти 3,8 тысячи пациентов – на искусственной вентиляции легких», – сообщил Михаил Мурашко.