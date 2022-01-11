Ещё один пункт вакцинации откроется в Великих Луках 13 января

19:01, 11 января 2022, ПАИ

Мобильный пункт вакцинации для жителей Великих Лук откроется в торговом центре «Рубин» 13 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пункт вакцинации от коронавируса будет открыт для горожан с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00 без перерывов и без предварительной записи.

В пятницу с 9:00 до 17:00 пункт будет работать для организованных коллективов и предприятий.