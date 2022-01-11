«Омикрон» стал преобладающим штаммом коронавируса в Бразилии

21:24, 11 января 2022, ПАИ

Штамм коронавируса «омикрон» стал преобладающим в Бразилии, пишет газета Folha de S.Paulo со ссылкой на министра здравоохранения страны.

Первый случай заражения «омикроном» в Бразилии зарегистрировали в конце ноября. В начале января стало известно о первом летальном исходе из-за инфицирования. Согласно статистике лабораторных исследований, на штамм приходится более 92% новых положительных результатов диагностики.