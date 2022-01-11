Тест-систему для выявления штамма коронавируса «омикрон» разработали в России
В России разработали тест-систему для выявления штамма коронавируса «омикрон», сообщила пресс-служба ФМБА.
Создателями системы выступили специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Набор реагентов был разработан по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России и предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике, пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что система позволяет за 1,5 часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов «омикрон» и «дельта».
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