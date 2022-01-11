Тест-систему для выявления штамма коронавируса «омикрон» разработали в России

22:14, 11 января 2022, ПАИ

В России разработали тест-систему для выявления штамма коронавируса «омикрон», сообщила пресс-служба ФМБА.

Создателями системы выступили специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Набор реагентов был разработан по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России и предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что система позволяет за 1,5 часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов «омикрон» и «дельта».