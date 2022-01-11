Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Аналитики назвали самые популярные наушники в России

Россияне все чаще отдают предпочтение беспроводным наушникам, тогда как привычные модели теряют популярность, сообщили аналитики компании МТС.

Отмечается, что в 2021 году россияне приобрели 11,9 миллионов наушников, а размер рынка достиг 51 миллиардов рублей. Это на 40 и 37 процентов больше, чем годом ранее.

Самыми популярными беспроводными наушниками в России стали Xiaomi Mi TWS Earbuds Basic 2, Apple Airpods 2, Apple Airpods Pro, Honor Choice и JBL Tune 225 TWS. Средняя стоимость Bluetooth-гарнитуры составляет 4300 рублей.

Больше всего наушников продала в России компания JBL с долей 20 процентов, а вот в денежном выражении лидером является Apple с 41 процентами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к использованию фейерверков в спальных районах?

Проголосовать >>>

11 января 2022

Аналитики назвали самые популярные наушники в России
11 января 2022

Эксперт заявил, что короткие промежутки между ревакцинацией могут нанести вред иммунитету
11 января 2022

ВОЗ считает необходимой разработку новых вакцин от коронавируса
11 января 2022

Сдачу ЕГЭ по математике, физике и химии пока не планируют переводить на компьютеры
11 января 2022

«Омикрон» стал преобладающим штаммом коронавируса в Бразилии
11 января 2022

Встреча на «Седьмом небе». Подземелья и драконы, плитка и другие планы на 2022 год
11 января 2022

Эксперт рассказал о безопасном инвестировании
11 января 2022

Учёные: В ближайшие 30 лет таяние вечной мерзлоты лишит Россию 422 млрд рублей

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...