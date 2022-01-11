Аналитики назвали самые популярные наушники в России

23:38, 11 января 2022, ПАИ

Россияне все чаще отдают предпочтение беспроводным наушникам, тогда как привычные модели теряют популярность, сообщили аналитики компании МТС.

Отмечается, что в 2021 году россияне приобрели 11,9 миллионов наушников, а размер рынка достиг 51 миллиардов рублей. Это на 40 и 37 процентов больше, чем годом ранее.

Самыми популярными беспроводными наушниками в России стали Xiaomi Mi TWS Earbuds Basic 2, Apple Airpods 2, Apple Airpods Pro, Honor Choice и JBL Tune 225 TWS. Средняя стоимость Bluetooth-гарнитуры составляет 4300 рублей.

Больше всего наушников продала в России компания JBL с долей 20 процентов, а вот в денежном выражении лидером является Apple с 41 процентами.