Умер журналист Михаил Зеленский

08:30, 12 января 2022, ПАИ

Умер телеведущий Михаил Зеленский, сообщил на странице в Facebook заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.

«Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — написал Ефимович.

По информации посольства России, журналист умер во время отдыха в Доминикане. «Да, он скончался в Доминикане, подробностей сообщить не могу, я на связи с его супругой — все вопросы к ней», — сообщил руководитель отдела дипмиссии в Пунта-Кане Вячеслав Панков. Об этом пишет РИА Новости.

На телеканале «Россия-Культура» Зеленский вел программу «Билет в Большой», а также был обозревателем канала и ведущим программы «Новости культуры». Ранее журналист вел выпуски новостей на телеканалах «Россия-1», «ТВ Центр» и ток-шоу «Прямой эфир». Кроме того, Зеленский работал в эфире «России-24».

