Номер телефона изменился в детской стоматологии в Пскове

09:30, 12 января 2022, ПАИ

Номер телефона изменился в детском отделении ГБУЗ «Псковская стоматологическая поликлиника», сообщили на сайте медучреждения.

С 10 января 2022 года в отделении поликлиники на Сиреневом бульваре, 9 изменились телефонные номера.

В регистратуру теперь можно будет дозвониться по номеру 8 (8112) 29-11-12. Заведующей отделением необходимо звонить по телефону 8 (8112) 29-11-16. В ортодонтический кабинет можно дозвониться, набрав номер 8 (8112) 29-11-17.