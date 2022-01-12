Повторно севшие за руль нетрезвыми водители попались полицейским в Пскове и Новоржевском районе

09:48, 12 января 2022, ПАИ

В Пскове и Новоржевском районе полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 3 января ночью в Пскове по Троицкому мосту на ВАЗ-21093 ехал 48-летний горожанин. Правоохранители выяснили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

10 января вечером в Новоржевском районе на дороге Пушкинские Горы – Локня полицейские остановили для проверки автомашину «Датсун». Как оказалось, иномаркой управлял 45-летний нетрезвый житель Новоржева.