Более 314 млн человек в мире заразились COVID-19

09:48, 12 января 2022, ПАИ

По состоянию на утро 12 января в мире зарегистрированы 314 201 953 случая заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 521 760 человек. Количество выздоровевших – 261 795 115.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 63 390 876. В этой стране от коронавируса умерло 863 896 человек, выздоровело – 42 641 852.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболели 10 684 204 человека, 9 732 018 пациентов выздоровело, 317 687 – умерло.