Более 314 млн человек в мире заразились COVID-19
По состоянию на утро 12 января в мире зарегистрированы 314 201 953 случая заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.
Жертвами коронавируса стали 5 521 760 человек. Количество выздоровевших – 261 795 115.
Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 63 390 876. В этой стране от коронавируса умерло 863 896 человек, выздоровело – 42 641 852.
Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболели 10 684 204 человека, 9 732 018 пациентов выздоровело, 317 687 – умерло.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к использованию фейерверков в спальных районах?
12 января 2022
Александр Котов: Бескомпромиссная реакция прокуратуры на беззаконие повышает доверие людей к органам власти