Новый сайт с расписанием появился у ПсковГУ
У Псковского государственного университета появился новый сайт с расписанием.
Новый сайт имеет несколько разделов. Среди них – «Регистрация», «Авторизация», «Новости», «Список групп» и «Расписание».
При этом на сайте имеется раздел «Официальное расписание», который ведёт на официальный сайт университета.
Отметим, что пока неизвестно, является ли сайт официальной разработкой вуза или же его сделали студенты.
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