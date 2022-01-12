Новый сайт с расписанием появился у ПсковГУ

09:58, 12 января 2022, ПАИ

У Псковского государственного университета появился новый сайт с расписанием.

Новый сайт имеет несколько разделов. Среди них – «Регистрация», «Авторизация», «Новости», «Список групп» и «Расписание».

При этом на сайте имеется раздел «Официальное расписание», который ведёт на официальный сайт университета.

Отметим, что пока неизвестно, является ли сайт официальной разработкой вуза или же его сделали студенты.