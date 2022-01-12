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Студентов ПсковГУ приглашают стать волонтёрами на Special Olympics 2023

Студентов Псковского государственного университета приглашают стать волонтёрами на Special Olympics 2023. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Всемирная специальная олимпиада (Special Olympics) – самое масштабное событие в мире инклюзивного спорта. В играх принимают участие атлеты с нарушением интеллектуального развития или множественными отклонениями.

Волонтёрами могут стать студенты старше 18 лет, с гражданством РФ, владеющие английским языком на уровне Advanced, знание немецкого языка – как преимущество. Также необходимо зарегистрироваться и подать заявку на портале (при регистрации необходимо указать код RUSVOL).

Помощь волонтёров нужна будет на период с 10 по 25 июня 2023 года. Кандидаты, успешно прошедшие отбор по программе мобильности, будут обеспечены проживанием и проездом к месту проведения события и обратно.

Подать заявку можно до 27 января 2022 здесь.

Добавим, продолжается набор волонтёров на финальный матч Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/2022 в России. Финал запланирован на 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Волонтёрами могут стать студенты старше 18 лет, с гражданством РФ, владеющие английским языком на уровне не ниже upper-intermediate, а также имеющие возможность непрерывно участвовать в течение всего срока.

Кандидатам предстоит пройти онлайн-курс «Событийное волонтерство» на платформе dobro.ru, тестирование и интервью по компетенциям, включающее устное собеседование на английском языке, а также подать заявку на событие на портале.

Волонтёры будут задействованы в 21 функциональном направлении, среди которых церемонии, организация матча, взаимодействие со СМИ, помощь в организации фестиваля чемпионов и программа гостеприимства.

Волонтёры привлекаются на срок с 16 по 30 мая 2022 года.

Подать заявку на участие в мероприятии необходимо на платформе до 28 февраля.

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