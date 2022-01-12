Почти 18 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

11:08, 12 января 2022, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 17 946 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

11 января в стране зафиксировано 745 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 26 346 человек.

Всего по состоянию на 12 января в России выявлено 10 702 150 случаев заболевания коронавирусом, 9 758 364 человека выздоровели, 318 432 – умерло.