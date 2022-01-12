Комитет по транспорту прокомментировал срывы автобусных рейсов Печоры – Псков

11:42, 12 января 2022, ПАИ

​

В Псковской области участились случаи срывов рейсов из-за технических неисправностей автобусов, сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона, отвечая на жалобы псковичей на нерегулярные рейсы автобусов, следующих по маршруту Печоры – Псков.

По словам жителей области, автобусы не выходят на маршрут по несколько раз в неделю, что создает большие трудности у жителей города. Согласно информации от автокомпании «Нива», проблемы связаны с возникновением технических неисправностей автобусов.

В комитете отметили, что перевозчику указали на необходимость четкого соблюдения условий госконтракта, в рамках которого осуществляются перевозки по данному маршруту, и подчеркнули недопустимость срыва рейсов. «В настоящее время в рамках стабилизации сложившейся ситуации выясняются не только факты срыва рейсов перевозчиком ООО «Нива», но и техническое состояние автобусов. После выяснения всех причин будет принято решение о применении к перевозчику штрафных санкций в рамках государственного контракта», – подчеркнули в комитете.

Также в комитете напомнили, что по будням в утреннее время между рейсами маршрута № 350 курсируют автобусы № 207 «Печоры — Псков / Ст. Изборск» (отправление из Печор в 09:05) и № 126 «Печоры — Псков» (отправление из Печор в 09:45), которые обслуживает ГППО «Псковпассажиравтотранс».